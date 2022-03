300 fryktes å være drept i angrepet på teateret i Mariupol

Azov-regimentet i den ukrainske nasjonalgarden tok dette bildet av den ødelagte teaterbygningen i Mariupol kort tid etter angrepet forrige uke. Les mer Lukk

NTB

Bystyret i Mariupol frykter at så mange som 300 personer kan ha blitt drept i bombeangrepet på et teater i den beleirede byen for halvannen uke siden.