Store skader på Great Barrier Reef

Et flyfoto tatt i 2014 av Hardy Reef, et av korallrevene som utgjør Great Barrier Reef utenfor østkysten av Australia. Foto: Great Barrier Reef Marine Park Authority / AP / NTB

NTB

Varmt havvann utenfor kysten av Australia har igjen ført til massebleking på Great Barrier Reef, verdens største korallrev.

Australske myndigheter kunngjorde fredag at revet er rammet av massebleking, for fjerde gang siden 2016.

Korallene mister farge og blir bleke når de utsettes for store belastninger. I verste fall kan koralldyrene dø.

Hovedårsaken til skadene er at havvannet blir varmere som følge av den globale oppvarmingen. Før 2016 hadde det bare vært to tilfeller av massebleking på Great Barrier Reef.

– Været blir avgjørende

De nye skadene har oppstått til tross for værfenomenet La Niña, som gjør at temperaturene er lavere enn de ellers kunne vært.

– Værmønstrene de neste ukene vil være avgjørende for omfanget av korallblekingen, heter det i uttalelsen fra Great Barrier Reef Marine Park Authority, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Great Barrier Reef består av flere tusen mindre rev og strekker seg over 2.300 kilometer langs østkysten av Australia. Det regnes som verdens største levende struktur, er synlig fra verdensrommet og oppført på Unescos verdensarvliste.

Revet er leveområde for et stort antall arter og har dessuten stor betydning for den australske turistnæringen.

Unesco-undersøkelse

Kunngjøringen om masseblekingen kommer bare noen dager etter at Unesco-eksperter begynte en undersøkelse av Great Barrier Reef.

De skal vurdere om australske myndigheter gjør nok for å håndtere klimaendringene og andre trusler mot korallrevet. Unesco skal igjen vurdere om revet bør regnes som truet, noe Australias regjering tidligere har gått sterkt imot.

Martin Zavan fra miljøorganisasjonen Greenpeace sier han håper myndighetene viser Unescos eksperter de delene av revet som er skadd – og ikke bare de som fortsatt ser bra ut.

– På de nordlige og sentrale delene blir korallene kokt av temperaturer som ligger opptil fire grader over normalen, hevder Zavan.

Dystre utsikter

Siden den første masseblekingen på Great Barrier Reef i 1998 har revet fått store, permanente skader.

For noen år siden anslo forskere at nærmere 30 prosent av korallene på grunt vann på revet hadde dødd som følge av høye temperaturer.

En stor del av artene i verdens hav lever på eller nær korallrev. Forskere advarer imidlertid om at nesten alle koraller på grunt vann kan dø etter hvert som kloden varmes opp.

Stiger temperaturen på jorda med 2 grader, vil det ikke være noen trygge leveområder igjen for koraller på grunt vann, ifølge en studie som ble publisert i februar.

Verdenssamfunnet har som mål å holde oppvarmingen under 2 grader. Det kan bli betydelig varmere hvis ikke alle land holder alle sine utslippsløfter.