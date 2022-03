Pentagon: Russland i ferd med å gå tom for presisjonsvåpen

Røyk stiger opp etter et russisk rakettnedslag i Lviv vest i Ukraina tidligere i mars.

NTB

Russland er i ferd med å gå tom for presisjonsvåpen, sier en tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet ifølge Reuters.

Russiske styrker må dermed i større og større grad gå over til såkalte dumme bomber og artilleri, som treffer mer vilkårlig, sier tjenestepersonen.

Tjenestepersoner i Pentagon sier også til Reuters at russiske raketter har en feilrate på opp til 60 prosent. Feilene kan være alt fra at utskytingen av rakettene mislykkes til at de ikke eksploderer når de lander.

Feilraten kan være én av forklaringene på hvorfor den russiske invasjonen ser ut til å gå langt saktere enn ventet.

Opplysningene har ikke blitt bekreftet på annet hold.