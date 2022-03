Frp reagerer på norsk Hollywood-luksus: – Veldig umusikalsk

Detaljer fra villaen Norsk filminstitutt har leid i Los Angeles for presentere norsk film under Oscar-uka. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Frp reagerer på at Norge bruker flere hundre tusen kroner på å leie et luksushus i Hollywood Hills under Oscar-uka.

– Jeg ble litt provosert da jeg leste om dette. Det er litt umusikalsk når vi nettopp er ferdig med korona, og offentlige penger er blitt brukt til å holde liv i kulturlivet, som i stor grad ligger nede med knekt nakke. Og så er det noen få som er i Hollywood på luksus. Det høres ikke bra ut, sier Frps Sigbjørn Framnes, som sitter i kulturkomiteen på Stortinget til NTB.

Den gigantiske «norske» luksusvillaen han snakker om, ligger i Hollywood Hills og har spektakulær utsikt over Los Angeles. Den leies i tre dager for 312.000 kroner og brukes som base for å fremme norsk film i USA. Bakteppet er Oscar-nominasjonene til «Verdens verste menneske» og Æres-Oscaren til Liv Ullmann, og det arrangeres også mottakelser for disse.

Totalt brukes det i underkant av én million kroner på Hollywood-prosjektet, ifølge Norsk filminstitutt. Brorparten av pengene kommer fra statskassen.

Vanlige folk?

Framnes reagerer på signaleffekten dette sender ut, på et tidspunkt når mange sliter med høye strøm- og bensinpriser.

– Jeg registrerer at kulturminister Anette Trettebergstuen synes at dette er strålende, men det er vel litt spørsmål om hvem man definerer som vanlige folk, sier Framnes.

Norsk filminstitutt bidrar med rundt 550.000 kroner og Utenriksdepartementet med 250.000 kroner, mens Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) og Virke spytter inn henholdsvis 175.000 kroner og 100.0000 kroner. Tiff står bak arrangementet Fiction Norway som avholdes i det norske huset, hvor norske filmaktører pitcher sine prosjekter for bransjefolk fra USA.

Kunne man hatt mindre overdådighet?

Norsk Filministutt og kulturministeren har påpekt at pengene kan komme tilbake til statskassen gjennom framtidige inntekter på norske filmprosjekter.

– Jo, det kan godt være, sier Framnes.

Men legger til:

– Et spørsmål er om man kunne gått ned på standard og fått igjen de samme pengene. Kanskje kunne man gjort det med litt mindre overdådighet. Spesielt for Arbeiderpartiet, som er opptatt av vanlige folks tur. Kanskje kunne de lagt opp til noe som vanlige folk kan oppnå, ikke et luksusliv i Hollywood.

Skaper arbeidsplasser

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt forsvarer avgjørelsen om å leie luksusvillaen.

– Grunnen til at vi arrangerer Fiction Norway og leier dette huset, er å skape ny og varig industri for audiovisuell sektor i Norge, sier Mo til NTB.

Hun mener arrangementet bidrar til å skape verdier og arbeidsplasser i Norge, og viser til at det skal avholdes 130 møter i huset disse tre dagene.

– Vi har jo hatt lokale folk som har kartlagt alternativene og sett på hva det koster å kunne fasilitere alle disse arrangementene som er lagt her. Og dette er markedspris, sier hun.

Tiltrekker gutta med de store pengene

Også kulturministeren forsvarer pengebruken. Hun var torsdag innom huset på to arrangementer.

– Alt med Hollywood er veldig unorsk, men ett eller annet sted måtte de hatt disse møtene, og jeg tror nok det kunne kostet nesten like mye å leie et konferansehotell nede i byen der. Men her oppe tiltrekker du deg gutta med de store pengene, og det kommer til å løfte norsk filmbransje framover. Så det er en investering.

Hun forstår at det kan virke umusikalsk for folk som sliter med høye strømregninger og bensinpriser.

– Hollywood-luksus er så langt fra den virkeligheten vi lever i. Men som sagt så er NFI her av en grunn. Det er fordi norsk film er Oscar-nominert, og det er et mulighetsrom for å trekke til seg store penger i investering til Norsk film.