Etiopia innfører våpenhvile i Tigray

Interne fordrevne fra Tigray i kø for å få mat i Mekele. Foto: Ben Curtis / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Etiopia sier at de innfører humanitær våpenhvile på ubestemt tid i Tigray for at nødhjelp skal kunne komme fram til hundretusener som trues av sult.