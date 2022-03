Canada trapper opp oljeeksporten

NTB

Canada øker eksporten av olje med rundt 5 prosent for å bidra til å dekke behovet når vestlig import av russisk olje trappes ned etter invasjonen av Ukraina.

– Våre europeiske venner og allierte trenger at Canada og andre trår til. De forteller oss at de trenger vår hjelp til å kutte bruken av russisk olje og gass, sier Canadas minister for ressurser, Jonathan Wilkinson.

Han sier Canada har kapasitet til å øke eksporten av gass og olje med 300.000 fat i 2022. Selv om Canada ikke kan styre hvor eksportert olje går, bidrar økt eksport til mer olje på markedet, noe som hjelper allierte i Europa.

Canada er verdens fjerde største oljeprodusent.

Det internasjonale energibyrået IEA har oppfordret land rundt om i verden til å redusere oljeforbruket for å unngå oljemangel. Krigen i Ukraina har sendt oljeprisen til værs og ført til at land som USA forbyr import av russisk olje.