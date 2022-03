Tyskland har registrert 1,5 millioner coronasmittede på en uke

Smittetallet i Tyskland er fortsatt høyt, og i løpet av siste uke ble det registrert hele 1,5 millioner coronasmittede i landet. Her fra et testsenter i Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang under coronapandemien har tyske helsemyndigheter registrert over 1,5 millioner smittetilfeller i løpet av én uke.