Fransk politi etterforsker presidenten for Interpol

NTB

Fransk påtalemyndighet åpnet torsdag etterforskning av den nyvalgte presidenten av Interpol, som mistenkes for «tortur og barbariske handlinger».

Den franske antiterrormyndigheten besluttet torsdag å starte innledende undersøkelser knyttet til den nyvalgte presidenten for Interpol, den emiratiske generalen Ahmed Nasser al-Raisi, opplyser kilder til nyhetsbyrået AFP.

Etterforskningen kommer etter en anmeldelse fra menneskerettsorganisasjon Gulf Centre for Human rights (GCHR), som i fjor tipset franske myndigheter om at Nasser al-Raisi i sin jobb som innenriksminister hadde torturert en opposisjonell i De forente arabiske emirater.

En første anmeldelse mot generalen i fjor ble henlagt ettersom han da ikke befant seg på fransk jord. I januar befant imidlertid den nye presidenten seg i Lyon, hvor Interpol har sitt hovedkvarter. Ifølge meldinger på Twitter igjen i mars, befant seg Al-Raisi seg også da i Frankrike.

Foruten å bekle det fireårige, ubetalte vervet som president og styreleder for Interpol, er generalen leder for De forente arabiske emiraters sikkerhetsstyrker. I forbindelse med valget i fjor høst beskrev kritikere ham som «en del av et sikkerhetsapparat som fortsetter å systematisk slå ned på fredelige kritikere».