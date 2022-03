Joe Biden: Kina forstår at deres økonomiske framtid er knyttet til Vesten

President Joe Biden sier han har gjort det klart overfor Kinas president Xi Jinping at det vil få konsekvenser hvis landet hjelper Russland i Ukraina-krigen.

Den amerikanske presidenten gikk ikke i detalj om hva som ble sagt i samtalen som de to hadde for seks dager siden. Men da han møtte pressen etter Nato-toppmøtet i Brussel torsdag, fastslo han at han har advart Kina mot å støtte Russland i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Jeg har gjort det klart slik at han forstår konsekvensen dersom han hjelper Russland. Jeg truet ikke med noe, men nevnte at et stort antall amerikanske og internasjonale bedrifter har forlatt Russland på grunn av landets barbariske handlinger, sa Biden.

– Jeg trakk fram hans samarbeid med Europa og USA og gjorde det klart for ham at han vil sette mye på spill ved å støtte Russland, sier presidenten videre.

Biden ville ikke si noe om hvilke forhåpninger han har til Kinas retningsvalg, men han sa kort at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter planen skal møte president Xi neste uke.

– Jeg tror Kina forstår at deres økonomiske framtid er mye tettere knyttet til Vesten enn til Russland, sa Biden.

Vil kaste Russland ut av G20

USAs president foreslår å kaste Russland ut av G20-forumet – eller å invitere Ukraina inn. Det bekreftet Biden på en pressekonferanse etter et hastetoppmøte i Nato og blant G7-lederne torsdag.

Der skal Biden ha luftet forslaget om å fjerne Russland fra G20-forumet, noe også Polen tidligere har foreslått.

G20 er et samarbeidsforum bestående av 19 land samt EU.

Biden sa på pressekonferansen at han foretrekker at Russland blir kastet ut av G20-forumet, men at dersom enkelte land motsetter seg dette, kan et alternativ være å invitere inn Ukraina i stedet.

Kinesiske myndigheter har tidligere uttalt at ingen medlemmer i G20 har rett til å kaste ut andre medlemmer.

Innfører nye sanksjoner

Biden annonserte tidligere torsdag at USA innfører nye sanksjoner mot Russland, blant annet ved å fryse verdier som folkevalgte medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen måtte ha i USA.

Biden avkreftet på pressekonferansen at han tror Russlands president Vladimir Putin vil endre kurs på grunn av sanksjonene Vesten har iverksatt mot Russland.

– Jeg har ikke sagt at sanksjonene vil avskrekke ham. Sanksjoner avskrekker aldri, sa Biden.

Ifølge Biden er målet med sanksjonene å sakte, men sikkert påføre Russland mer smerte.

– Det er grunnen til at jeg ba om et Nato-møte i dag, for å være sikker på at vi fortsetter det vi nå gjør, ikke bare neste måned eller måneden etter, men resten av året.

– Det vil stoppe ham, sa Biden.