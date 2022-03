Ukraina hevder å ha ødelagt viktig russisk marinefartøy i okkupert havneby

Røyk stiger opp fra havnebyen Berdjansk, en havneby som ligger rett vest for Mariupol og som har vært okkupert av russiske styrker siden slutten av februar. Ukrainske myndigheter hevder å ha ødelagt et viktig russisk krigsskip. Foto: AP / NTB

NTB

Ukrainas marine hevder å ha ødelagt det russiske landgangsskipet Orsk nær havnebyen Berdjansk, vest for Mariupol.

På Facebook er det lagt ut en kort uttalelse om skipet, med bilder og videoer som viser brann og tykke røykskyer i havnen. Også flere journalister og medier har lagt ut bilder i sosiale medier av det som skal være skipet i brann torsdag.

Russland har så langt ikke kommentert hendelsen.

Russiske styrker tok kontroll over havnebyen Berdjansk 27. februar, få dager etter at invasjonen begynte, og byen har siden vært under russisk kontroll.

En video som ble publisert av den ukrainske marinen torsdag, ser også ut til å vise to skip som legger ut fra havnen i full fart. Det blir oppgitt at brannen spredte seg til et ammunisjonslager og en drivstoffterminal i havnen.

– Enormt stort mål

Ukrainske myndigheter hevder at ytterligere to skip er ødelagt, og at en tank med 3.000 tonn drivstoff ble ødelagt da Orsk sank.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar sier til ukrainsk fjernsyn at militæret har truffet et «enormt stort mål», som var i stand til å frakte 20 stridsvogner, 45 pansrede kjøretøy og 400 soldater.

Opplysningene om ødeleggelsene er så langt ikke uavhengig bekreftet.

Utstyr til russiske styrker

Tidligere denne uka rapporterte russisk fjernsyn at fartøyet som Ukraina nå hevder å ha ødelagt, var det første russiske krigsskipet som ankom Berdjansk.

Ankomsten ble hyllet som en stor begivenhet, og det ble også meldt at havnen skulle brukes til å levere militært utstyr til de russiske styrkene. Med i reportasjen var også et filmopptak tatt med en drone som viste hvordan pansrede kjøretøy ble losset fra Orsk i havnen, ifølge BBC.

Tidligere i uken meldte en russisk journalist at ukrainske styrker har skutt en rekke raketter mot havnen, men at alle var blitt skutt ned av russisk luftvern.