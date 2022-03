Myndighetene i Kyiv melder om 1.800 russiske luftangrep siden krigens start

NTB

Russiske enheter skal ifølge ukrainske myndigheter ha gjennomført 1.800 luftangrep mot mål i landet siden krigens start.

Det ukrainske forsvarsdepartementet sier også at hundrevis av raketter er skutt mot mål i Ukraina, både fra landjorda og fra sjøen. De hevder det dreier seg om 175 Iskander-raketter og 183 Kalibr-raketter.

Den ukrainske generalstaben sier de russiske invasjonsstyrkene har store forsyningsproblemer og mener også at flere russiske våpenprodusenter har blitt tvunget til å stanse produksjonen helt eller delvis som følge av vestlige sanksjoner.

Ukraina hevder at nesten 16.000 russiske soldater er drept i kamper siden invasjonen 24. februar, et tall som ikke lar seg bekrefte av uavhengige kilder. En høytstående Nato-tjenestemann sa onsdag at Nato anslår at mellom 7.000 og 15.000 russiske soldater er drept.

I likhet med Russland har ukrainske myndigheter gitt få opplysninger om egne tap. På en pressekonferanse i Kyiv 12. mars sa president Volodymyr Zelenskyj at 1.300 ukrainske soldater har falt.