Kilde: USA vil ta imot 100.000 flyktninger fra Ukraina

NTB

USA vil ta imot opptil 100.000 flyktninger fra Ukraina, ifølge en amerikansk regjeringskilde.

Ifølge den ikke navngitte kilden vil dette bli kunngjort senere torsdag. Det hvite hus har i flere uker gjort det klart at USA er villige til å ta imot flyktninger fra Ukraina, men forventer at de fleste vil bli midlertidig bosatt i europeiske land.

President Joe Biden har tidligere besluttet at USA skal ta imot 125.000 flyktninger i år, en kraftig økning fra forgjengeren Donald Trump som satte et tak på 15.000.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er over 10 millioner ukrainere drevet på flukt siden Russland invaderte 24. februar. Over 3,5 millioner har flyktet til naboland, mens de øvrige er på flukt i eget land.