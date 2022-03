Oppgang da Moskva-børsen gjenåpnet

Det var sol og skyfri himmel på Den røde plass i Moskva torsdag morgen. På Moskva-børsen var situasjonen noe mer stormfull. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Børsen i Moskva har åpnet igjen for første gang på 26 dager, men bare for handel med aksjer i et begrenset antall selskaper.