Zelenskyj ba Sverige være med på gjenoppbyggingen av Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til den svenske Riksdagen via videolink torsdag. Foto: Paul Wennerholm / TT / AP / NTB

NTB

Sverige har stått for den største hjelpen til Ukraina, som jeg er veldig takknemlig for, sa president Volodymyr Zelenskyj til den svenske Riksdagen torsdag.

Han innledet videotalen med å snakke om de blå og gule fargene i det ukrainske og svenske flagget.

– Vi står for frihet, rettferdighet og at alle mennesker er like mye verdt, sa han.

Zelenskyj fortalte videre at de russiske angrepene har ødelagt skoler, sykehus og infrastruktur i Ukraina og hvordan det påvirker det ukrainske folket.

– Hvis Ukraina ikke hadde forsvarte seg, ville det bety at alt vi, og dere, verdsetter, ville ha forsvunnet, sa han.

Zelenskyj ber svenskene om hjelp til å gjenoppbygge landet. Han oppfordrer også hele Vesten til å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland.

Sverige har alt gitt våpenhjelp til Ukraina og utelukker ikke at det kan bli snakk om mer.

– Øynene hans, besluttsomheten og sorgen som også fins, den kjenner man virkelig, sa en rørt utenriksminister Ann Linde etter videotalen.

– Jeg har møtt ham mange ganger, og han er ingen politiker som stryker deg etter hårene. Han er virkelig god på å formidle den styrken som fins, men også sorgen, sa hun.