Nato-toppmøtet er i gang i Brussel

Generalsekretær Jens Stoltenberg (t.v.), USAs president Joe Biden (midten) og lederne for andre Nato-land møttes til et gruppebilde før torsdagens krisemøte i Brussel. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB

President Joe Biden og statslederne i Nato-landene er i gang med toppmøtet i Brussel. Målet for møtet er å presse Russland til å stoppe invasjonen av Ukraina.

Torsdag formiddag har verdenslederne åpnet det første av tre toppmøter i den belgiske hovedstaden. Krisemøtet i Nato vil bli etterfulgt av et møte for G7-landene og et toppmøte for de 27 medlemmene av EU.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg åpnet torsdagens møte med å si at alliansen er fast bestemt på å fortsette å øke presset og kostnadene for Russland.