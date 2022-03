FN: Over halvparten av Ukrainas barn er fordrevet fra sine hjem

NTB

Halvparten av barna i Ukraina er drevet på flukt fra sine hjem som følge av den russiske invasjonen, ifølge FNs barnefond (Unicef).

– En måned med krig i Ukraina har ført til at 4,3 millioner barn er drevet på flukt. Det er over halvparten av landets anslagsvis 7,5 millioner barn, opplyser Unicef.

1,8 millioner ukrainske barn har flyktet til andre land, og 2,5 millioner barn er internt fordrevet som følge av krigshandlingene.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har krigen drevet over hver fjerde ukrainer, over 10 millioner, på flukt. Over 3,5 millioner har flyktet til andre land, mens 6,5 millioner er på flukt inne i Ukraina.

Ukrainske myndigheter forbyr menn i alderen 18 til 60 år å forlate landet. De fleste som har søkt beskyttelse i andre land, er derfor kvinner, barn og gamle.