Store ødeleggelser og lik i gatene i ukrainsk by

NTB

De første bildene fra byen Izium øst i Ukraina siden invasjonen startet for en måned siden, viser enorme ødeleggelser og lik i gatene, melder CNN.

Byen ligger rundt tolv mil sørøst for Kharkiv, som også har vært utsatt for gjentatte russiske angrep. Izium har vært avskåret fra så å si all kommunikasjon siden det brøt ut kamper mellom russiske og ukrainske styrker der forrige uke.

I nye videoer og bilder fra byen, som er blitt verifisert av CNN , kan man se omfattende ødeleggelser, bygg som er rasert av bomber og lik som ligger i gatene. Izium hadde før krigen en befolkning på rundt 54.000.

CNN har også verifisert en video fra byen Tsjernihiv nord i landet, der ordføreren forteller at gravlunden i byen ikke har kapasitet til å ta imot alle de døde. Videoen viser også store materielle skader, branner og tung røyk i lufta.