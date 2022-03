Dommer anklager Trump for grove forbrytelser

NTB

Dommeren som ledet etterforskningen av Donald Trump i Manhattan før han sa opp i februar, mener ekspresidenten er skyldig i grove forbrytelser.

Dommeren Mark Pomerantz skriver i et oppsigelsesbrev publisert av New York Times at han var svært uenig i avgjørelsen statsadvokaten på Manhattan tok om å ikke ta ut tiltale.

– Gruppa som har etterforsket Trump, er ikke i tvil om hvorvidt han begikk forbrytelser – det gjorde han, skriver Pomerantz i brevet fra februar.

Sa opp i februar

Pomerantz og Carey Dunne, som han ledet etterforskningen sammen med, sa begge opp etter å ha kommet i konflikt med statsadvokat Alvin Bragg om sakens videre gang.

Begge startet å jobbe med saken under Braggs forgjenger Cyrus Vance. Både Bragg og Vance er demokrater.

I brevet skriver Pomerantz at Vance hadde instruert dem til å legge fram bevis for en storjury og forsøke å ta ut tiltale «så fort som rimeligheten tillater det». Ingen tidligere president har blitt tiltalt for en forbrytelse.

– Jeg mener at din avgjørelse til å ikke reise tiltale mot Donald Trump nå, basert på de eksisterende bevisene, er feilslått og ikke i allmennhetens interesse, skriver Pomerantz.

Ifølge New York Times planla Pomerantz og Dunne å tiltale Trump for å dokumentforfalskning. De mener han har fusket med selvangivelsen.

Etterforskning siden 2019

Statsadvokaten begynte å etterforske Trump i 2019. Da ble utbetaling av såkalte hysjpenger på hans vegne etterforsket, før den har blitt utvidet til å omhandle om Trumps selskap har løyet til utlånere og skattemyndighetene om verdier eller ei.

Til nå har etterforskningen resultert i tiltale om skattefusk mot selskapet Trump Organization og Allen Weisselberg, som lenge var økonomisjef.

Også justisministeren i New York, demokraten Letitia James, har igangsatt en etterforskning som kan resultere i et sivilt søksmål. Hun hevdet i januar at det var funnet bevis for omfattende villedende forretningspraksis i Trump Organization.

Trump hevder etterforskningene er en politisk motivert «heksejakt».