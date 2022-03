Zelenskyj oppfordrer til global demonstrasjon mot Russlands invasjon

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer folk verden rundt til å sammen demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina, en måned etter at den startet. Foto: AP / NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer folk verden rundt til å sammen demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina, en måned etter at den startet.

– Kom med ukrainske symboler for å støtte Ukraina, for å støtte frihet, for å støtte livet, sier Zelenskyj på engelsk i en videotale.

– Gå ut på plassene deres, i gatene deres, og gjør dere synlige og bli hørt, sier han videre.

Talen kommer kvelden før krigen er akkurat en måned gammel. Siden invasjonen startet 24. februar har hundrevis, om ikke tusenvis, av sivile blitt drept, mens mange flere er såret.

3,5 millioner ukrainere har ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) flyktet til naboland siden Russlands invaderte, og det anslås at minst 6,5 millioner er på flukt inne i landet.

– Verden må stanse krigen, sier Zelenskyj.