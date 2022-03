Dette er tallene ulike aktører oppgir på antallet døde russiske soldater

Ulike kilder oppgir ulike dødstall når det gjelder russiske soldater i Ukraina. Her er anslagene til forskjellige aktører.

Det har nesten gått en måned siden Russland invaderte nabolandet Ukraina fra tre kanter. Til tross for at de ukrainske forsvarsstyrkene teller langt færre enn det den russiske krigsmaskinen kan skilte med, har motstanden mot invasjonshæren vært stor og uten tvil ført til tap av russiske soldater.

Nøyaktig hvor mange russiske soldater som har mistet livet i kamphandlingene vet vi ikke, men en rekke land og organisasjoner har gått ut med sine estimater, og skal man tro amerikansk etterretning har Russland mistet ti prosent av invasjonsstyrkene.

Holder kortene tett til brystet

Putin og Russland har holdt kortene tett til brystet når det gjelder tapstall i Russland. Sist gang Kreml uttalte seg om tap av russiske menneskeliv i Ukraina var 2. mars. Den gang innrømte Russland at tapstallene på russiske soldater lå på 498.

Mandag publiserte den Putin-vennlige russiske avisen Komsomolskaya Pravda en sak der Russland ifølge det russiske forsvarsdepartementet hadde mistet 9861 soldater og at 16.153 hadde blitt skadet siden invasjonen. Saken ble endret etter at den fikk medfart i sosiale medier, og ifølge CNN var dødstallene fjernet fra den oppdaterte versjonen av saken.

Etter at Komsomolskaya Pravda endret saken publiserte nettavisen en uttalelse der de hevder at «tilgangen til et administratorgrensesnitt ble hacket» og at «et falsk innlegg ble publisert». Det skriver CNN.

Ifølge VG tidligere denne uken har BBC Russian samlet og verifisert 557 døde russiske soldater, basert på åpne kilder. Dette tallet inkluderer ikke leiesoldater.

Flere tusen

Samtidig som Russland holder dødstallene i Ukraina hemmelige er vestlige land og særlig Ukraina ivrige etter å omtale russiske tap. Ifølge The Guardian anslo det ukrainske forsvarsdepartementet mandag kveld at over 15.000 russiske soldater er døde som følge av kamphandlingene i Ukraina. Til sammenligning er dette antallet døde ca. det samme som antallet sovjetiske soldater som døde som følge av den sovjet-afghanske krigen mellom 1979 og 1989.

Tidligere denne uken anslo amerikansk etterretning at mer enn 7000 russiske soldater er drept i Ukraina siden invasjonen startet. I uttalelsen ble det påpekt at disse tallene er «konservative», skriver The Guardian.

Det amerikanske estimatet overgår antallet russiske dødsfall i løpet av de første to årene av den første Tsjetsjenia-krigen.

Ikke bare blod

Russland lider ikke bare tap av menneskeliv i Ukraina. Ifølge The Oryx Blog, som er en blogg som loggfører russiske tap av utstyr ut ifra bilde- og videokilder, har Russland hittil mistet rundt 1600 kjøretøy, inkludert 111 tanks, 74 andre panser kjøretøy og 312 lastebiler og biler.

Nettstedet regner imidlertid med at tallene er langt høyere.

– Listen inneholder kun ødelagte kjøretøy og utstyr som er dokumentert ødelagt gjennom bilder og video. Derfor er antallet ødelagte kjøretøy langt høyere enn det vi informerer om, skriver The Oryx Blog ifølge The Guardian.