Ukraina: Russiske styrker har ødelagt laboratorium ved Tsjernobyl

NTB

Russiske styrker skal ha ødelagt et laboratorium ved Tsjernobyl-kraftverket som blant annet jobbet for å forbedre håndteringen av radioaktivt avfall.

Det er den statlige ukrainske etaten som har ansvar for sonen rundt det ulykkesrammede kjernekraftverket som sier at laboratoriet er ødelagt. Opplysningen er ikke bekreftet fra annet hold.

I en uttalelse fra ukrainske myndigheter heter det at laboratoriet inneholdt radioaktive prøver og stoffer som nå er i hendene på russerne.

Den russiske invasjonsstyrken tok kontroll over det nedlagte kraftverket fra Sovjet-tiden like etter at de rykket inn i Ukraina. Kraftverket i 1986 var åstedet for en av verdens verste atomulykker.

Laboratoriet det er snakk om, ble åpnet i 2015. Etableringen kostet 6 millioner euro, like under 60 millioner kroner, og prosjektet fikk støtte fra EU-kommisjonen.

De ukrainske strålevernmyndighetene meldte mandag at strålingssensorene som overvåker området hadde sluttet å virke.