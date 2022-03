Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 23. mars:

* Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager russiske styrker for å ha stanset en humanitær kolonne to mil utenfor Mariupol. Statsansatte og bussjåfører skal ha blitt tatt til fange. Samtidig sier han at rundt 100.000 av innbyggerne i Mariupol, som stadig rammes av russiske angrep, fortsatt oppholder seg der.

– Per i dag er det rundt 100.000 mennesker i byen. De er der i umenneskelige forhold. Ingen mat, uten vann, uten medisiner. Konstante artilleriangrep, konstante bombeangrep, sa han i sin daglige tale tirsdag kveld, skriver BBC.

* Forhandlingene mellom Ukraina og Russland fortsetter, men de er vanskelige, sier Zelenskyj.

– Vi fortsetter å jobbe på flere nivåer for å sikre oss at Russland blir overbevist om at dette er en avskyelig krig som må stanses. Vi fortsetter med våre vanskelige forhandlinger. Det er utfordrende, noen ganger skandaløst, sier Zelenskyj tirsdag, ifølge CNN.

* Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine i Ukraina siden invasjonen startet, anslår en amerikansk tjenesteperson overfor flere medier. USA har anslått at Russland samlet 150.000 soldater og fly, artilleri, stridsvogner og andre våpen langs grensa mot Ukraina før invasjonen ble innledet 24. februar.

– For første gang kan det være at de er litt under 90 prosent, sa han i en brifing til amerikanske journalister, som det amerikanske forsvarsdepartementet har publisert.

Det ble ikke lagt fram dokumentasjon for påstanden. Videre ble det blant annet hevdet at den russiske invasjonen lider av store logistikkproblemer og problemer med moralen, skriver The Guardian.

* Den russiske militæroperasjonen i Ukraina går som planlagt, hevder Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Til CNN sier Peskov at Russlands president Vladimir Putin ikke har nådd målene i Ukraina «ennå», men at ting går etter planen.

– Det er en alvorlig operasjon med alvorlige hensikter, sa Peskov. Han sa videre at ett av målene med Moskva såkalte «spesialoperasjon» i nabolandet er å «kvitte seg med Ukrainas militære potensial». Han hevdet videre at russiske styrker retter angrep kun mot militære mål og ikke sivile og skyldte på «nasjonalistiske regimenter … som forsøker å gjemme seg bak et skjold av sivile» og slik gjør at sivile blir drept i krigen