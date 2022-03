FN-ekspert advarer mot å isolere Nord-Korea

NTB

Verdenssamfunnets isolering av Nord-Korea bidrar til å forverre menneskerettssituasjonen i landet, advarer FNs spesialrapportør Tomas Ojea Quintana.

– Situasjonen på den koreanske halvøy kan på raskt og farlig vis komme til å forverre seg. Det er helt avgjørende at alle involverte parter forsøker å finne en diplomatisk løsning, sier Quintana.

Nord-Korea er gjenstand for omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram og utvikling av interkontinentale raketter.

Gjentatte forsøk på å overtale landets leder Kim Jong-un til å kvitte seg med atomvåpnene har slått feil. Siden det siste toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen og USAs daværende president Donald Trump i 2019 har det knapt vært dialog.

Forverrer krise

Omverdenens straffereaksjoner, kombinert med Nord-Koreas beslutning om å ytterligere isolere landet for å hindre spredning av coronavirus, har forverret en fra før svært alvorlig menneskerettskrise.

Quintana ber derfor på nytt om at det blir lempet på de internasjonale sanksjonene, som ifølge ham rammer landets aller mest sårbare hardest.

Han konstaterer samtidig at regimet i Pyongyang «bruker covid-19-pandemien for å øke sin egen kontroll over befolkningen».

Løser ingenting

– Fortsatt isolasjon av Nord-Korea og opprettholdelse av status quo løser ikke den alvorlige menneskerettssituasjonen der, sier Quintana.

Nye strenge lover, samt mangel på internasjonale observatører, vil bare bidra til å forverre situasjonen ytterligere, sier FNs spesialutsending.

Han viser til at myndighetene har utstedt ordre om «å skyte» alle som forsøker å krysse grensa ulovlig, og det også er vedtatt en lov som innebærer dødsstraff for dem som «tilegner seg informasjon fra utlandet».

Quintana har vært FNs spesialrapportør for Nord-Korea i seks år, og i juli utløper perioden hans. I løpet av disse årene har menneskerettssituasjonen i landet forverret seg, konstaterer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

38 år gamle Kim Jong-un overtok som nordkoreansk leder da faren Kim Jung-il døde i 2011. Les mer Lukk

Kronisk matmangel

Nord-Korea har lenge slitt med kronisk og til dels kritisk matmangel, og matvaresikkerheten antas å ha blitt ytterligere forverret de siste par årene som følge av stengte grenser.

Quintana anslår i sin siste rapport til FNs menneskerettsråd at minst 41 prosent av Nord-Koreas anslagsvis 26 millioner innbyggere nå har usikker tilgang på mat, og under en tredel av barna under to år får tilstrekkelig næring.

Underernæring er den vanligste dødsårsaken blant barn, konstaterer Quintana.

– Deler av befolkningen, særlig den sårbare delen, trues av sult og hungersnød, advarer han.

Hvor mange liv coronapandemien har krevd i Nord-Korea, vet ingen, og FNs spesialrapportør oppfordrer omverdenen til å forsyne landet med coronavaksine.

Systematiske brudd

En granskingskommisjon fra FN konkluderte i 2014 med at det pågikk «systematiske, omfattende og grove brudd» på menneskerettighetene i landet og anslo at regimet den gang holdt opptil 120.000 fanger i hemmelige arbeidsleirer.

Quintana vet ikke hvor mange nordkoreanere som i dag sitter i fangenskap, men sier at slike leirer er «helt grunnleggende» for regimets «kontroll av befolkningen».

Han konkluderer også med at menneskerettsbruddene i Nord-Korea er systematiske og sier at det er snakk om «forbrytelser mot menneskeheten».

– Noen må straks stilles til ansvar, enten på nasjonalt eller internasjonalt nivå, sier han.

Familiedynasti

Nord-Korea styres i dag av 38 år gamle Kim Jong-un, som videreførte familiedynastiet da faren Kim Jung-il døde i 2011.

De første 46 årene etter delingen av den koreanske halvøya som følge av Japans nederlag i andre verdenskrig, var det bestefaren Kim Il-sung som regjerte.

Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950, og millioner av mennesker ble drept i krigen der Kina støttet Nord-Korea og FN-styrker anført av USA støttet Sør-Korea.

Koreakrigen varte til 1953, men noen endelig fredsavtale mellom nord og sør er fortsatt ikke undertegnet.