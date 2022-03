Zelenskyj sier forhandlingene med Russland er vanskelige

NTB

Forhandlingene mellom Ukraina og Russland fortsetter, men de er vanskelige, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

– Vi fortsetter å jobbe på flere nivåer for å sikre oss at Russland blir overbevist om at dette er en avskyelig krig som må stanses. Vi fortsetter med våre vanskelige forhandlinger. Det er utfordrende, noen ganger skandaløst, sier Zelenskyj tirsdag, ifølge CNN.

Videre rettet han en takk til alle internasjonale meklere som «jobber med oss og viderebringer det sanne bildet til Russland og overbeviser dem til å se realiteten i kamphandlingene».