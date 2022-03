Kreml: Russlands operasjon i Ukraina går som planlagt

Den russiske militæroperasjonen i Ukraina går som planlagt, hevder Kreml-talsmann Dmitrij Peskov. Her er han fotografert i forbindelse med sjakk-VM i New York i 2016. Arkivfoto: Pontus Höök / NTB

NTB

Den russiske militæroperasjonen i Ukraina går som planlagt, hevder Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Til CNN sier Peskov at Russlands president Vladimir Putin ikke har nådd målene i Ukraina «ennå», men at ting går etter planen.

– Det er en alvorlig operasjon med alvorlige hensikter, sa Peskov. Han sa videre at ett av målene med Moskva såkalte «spesialoperasjon» i nabolandet er å «kvitte seg med Ukrainas militære potensial».

Han hevdet videre at russiske styrker retter angrep kun mot militære mål og ikke sivile, og skyldte på «nasjonalistiske regimenter … som forsøker å gjemme seg bak et skjold av sivile» og slik gjør at sivile blir drept i krigen.

Kremls målsettinger

Blant Kremls mål er at Ukraina skal anerkjenne at Krim «også er en uatskillelig del av Russland», og at de separatistkontrollerte ukrainske regionene Luhansk og Donetsk er selvstendige stater, slik Russland anerkjente dem som like før invasjonen.

Moskva hevder at invasjonen av Ukraina, som i Russland omtales som en spesialoperasjon og ikke en krig, har som formål å demilitarisere Ukraina og stanse det de mener er et folkemord mot etniske russere i Ukraina.

Ukraina og landets vestlige allierte, samt menneskerettsgrupper, avviser påstandene som absurde.

Lite framgang

USA og Ukraina har i flere dager hevdet at de russiske styrkenes invasjon har gått trått på grunn av store logistiske problemer, og at de gjør lite framgang, særlig nord og øst i Ukraina.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan hevdet tidligere tirsdag at Putin ikke har vært i stand til å nå noen av målene sine i Ukraina.