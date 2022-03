Tesla åpner sin første fabrikk i Europa

NTB

Tesla åpner tirsdag sin nye bilfabrikk utenfor Berlin. Den blir det første produksjonsstedet for Tesla-biler i Europa.

Det er ventet at Teslas kjendisgründer Elon Musk ved åpningsseremonien kommer til å overlevere de første Model Y-kjøretøyene til kunder, drøyt to år etter at byggingen av fabrikken startet.

Også Tysklands statsminister Olaf Scholz og økonomiminister Robert Habeck er ventet å delta på seremonien.

Fabrikken ligger i Brandenburger utenfor Tysklands hovedstad Berlin, og i første fase av driften er planen at fabrikken skal produsere opptil 500.000 elbiler i året og sysselsette rundt 12.000 personer.