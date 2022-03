To lærere ble drept i skoleangrepet i Malmö

Svensk politi kjenner ikke motivet til 18-åringen som mandag kveld drepte to lærere på Malmö Latinskola. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

NTB

Svensk politi kjenner fortsatt ikke motivet til eleven som mandag kveld drepte to lærere med kniv og øks på en videregående skole i Malmö.

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste politiet at den 18 år gamle gjerningsmannen, som kommer fra Trelleborg 30 kilometer sør for Malmö, tidligere er ustraffet.

18-åringen varslet selv politiet klokka 17.12 mandag.

– Jeg sitter i tredje etasje og jeg har lagt fra meg våpnene og jeg har drept to personer, skal han ifølge Aftonbladet ha sagt.

Overga seg

Da politiet kom til Malmö Latinskola 10 minutter senere fant de 18-åringen i tredje etasje, sammen med to skadde kvinner som begge var lærere på skolen.

Ifølge politiet overga han seg uten dramatikk.

De to skadde kvinnene ble kjørt til sykehus, men døde samme kveld av skadene.

Ingen andre ble skadd i angrepet, men politiet vet foreløpig ikke om de to lærerne var tilfeldige ofre.

Vet ikke

– Det er altfor tidlig å si. Vi kommer til å tømme den mistenkte gjerningspersonens mobiltelefon, så får vi se om det fins en kobling. Vi har selvsagt hatt kontakt med sikkerhetspolitiet og jobber intensivt med dette, sier politiområdesjef Petra Stenkula.

Hun kan heller ikke si om 18-åringen kan ha hatt ekstremistiske motiver, enten religiøse eller rasistiske.

Underlig oppførsel

Angrepet skjedde etter skoletid i 17-tiden, men et 50-tall personer befant seg på skolen under en øvelse til skolerevyen.

Ifølge ansatte på skolen skal 18-åringen har oppført seg underlig den siste tiden, noe som skal ha vakt bekymring.

– Flere lærere på skolen har fortalt at han har oppført seg svært underlig i hele vinter og de var derfor redde for at noe skulle hende, sier en kilde til Aftonbladet.

Andersson sjokkert

Statsminister Magdalena Andersson er sjokkert over hendelsen i Malmö.

– Det er med sorg og bestyrtelse at jeg har mottatt beskjeden om at to personer er døde etter en alvorlig voldshendelse på en skole i Malmö i går, heter det i en skriftlig uttalelse fra henne.

– Mine tanker går umiddelbart til deres familier og venner. Jeg tenker også på alle elever og kollegaer på skolen, skriver Andersson videre.