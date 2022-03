FNs hovedforsamling diskuterer Ukraina-krigen onsdag

NTB

Hovedforsamlingen i FN samles onsdag i et forsøk på å bli enig om en resolusjon om Russlands invasjon av Ukraina.

Det er ventet at et utkast som tar for seg de humanitære konsekvensene av krigen, blir vedtatt med stort flertall blant de 193 medlemslandene.

Det er sannsynlig, men ikke sikkert, at det også stemmes over resolusjonen onsdag, opplyser diplomatkilder. Målet er at minst 141 stemmer for, som også var tilfelle da en resolusjon som fordømmer Russlands invasjon ble vedtatt tidligere denne måneden.

I det første utkastet kreves det blant annet at Russland umiddelbart stanser alle fiendtligheter i Ukraina, særlig alle angrep på sivile og sivil infrastruktur. Utkastet oppfordrer også Russland til å trekke sine styrker ut av Ukraina.

Det finnes også et konkurrerende utkast til resolusjon fra Sør-Afrika som ikke nevner Russlands aggresjon. Det er uklart om denne teksten også kommer til votering.