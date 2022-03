Zelenskyj legger Nato-søknad på bordet i fredsforhandlingene

NTB

President Volodymyr Zelenskyj sier seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekking og garantier for Ukrainas sikkerhet.

– Det er et kompromiss for alle. For Vesten, som ikke vet hva de skal gjøre med oss i Nato-saken, for Ukraina, som vil ha sikkerhetsgarantier, og for Russland, som ikke vil ha en ytterligere ekspansjon av Nato, sier Zelenskyj i et intervju med ukrainske TV-kanaler.

Han gjentok også sin oppfordring til direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Med mindre han møter Putin, er det umulig å forstå om Russland i det hele tatt ønsker å stoppe krigen, sa den ukrainske presidenten.

Zelenskyj sa at Kyiv er klar til å diskutere statusen til Krim og den østlige Donbas-regionen, som kontrolleres av russisk-støttede separatister, etter at en våpenhvile er på plass og det er tatt skritt for å gi sikkerhetsgarantier.