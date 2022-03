Ingen overlevende funnet etter flystyrten i Kina

Mandag styrtet et fly med 132 passasjerer om bord i en skogkledd åssiden i fylket Tengxian i Guangxi-regionen i Kina. Foto: Xinhua / AP / NTB

Ingen overlevende er funnet etter mandagens flystyrt i Kina, men søket fortsatte tirsdag ved ulykkesstedet nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen.

Mandag styrtet et fly med 132 mennesker om bord i den skogkledde åssiden her. Flyulykken er den verste i Kina har opplevd på et tiår.

– Vraket av flyet ble funnet på stedet, men fram til nå har ingen av de om bord i flyet blitt funnet, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV tirsdag morgen, mer enn 18 timer etter krasjet.

Ifølge kinesiske luftfartsmyndigheter var det 123 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord i rute MU5735. Flyet var en Boeing 737–800 og var litt over seks år gammelt.

Ulykken skapte en dyp grop i fjellsiden, rapporterer nyhetsbyrået Xinhua, som siterer redningsmannskaper. Det blir brukt droner i tillegg til et manuelt søk for å lokalisere de svarte boksene, som inneholder flydata og opptakere fra cockpiten. Disse er nødvendige for å komme til bunns i årsaken til ulykken.