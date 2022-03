Vladimir Putin leder Russlands blodige krig mot militære og sivile mål – selv er han omgitt av ekstreme sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltakene rundt den russiske presidenten skal være svært strenge. Vladimir Putin er omgitt av håndplukkede livvakter som er spesialtrent for å ivareta Putins sikkerhet døgnet rundt. Sikkerhetsvaktene skal være utstyrt med spesielle kofferter som tjener som skjold for å beskytte Putin. De er utstyrt med russiskproduserte ni millimeter SR-1 Vektor-pistoler som har ammunisjon som kan trenge gjennom panser.

Vladimir Putin lar sine militære styrker drepe sivile og militære ukrainere i stor skala. Selv gjør han alt som står i hans makt for å overleve og beskytte seg selv mot attentat.

Hvorvidt han har grunn til å frykte et angrep fra egne rekker, mer enn et eksternt attentat, er uvisst. Men at han beskytter sin egen makt og posisjon, og setter egen sikkerhet svært høyt, er hevet over tvil.

Ifølge ukrainsk etterretning planlegger en gruppe russiske eliter å styrte Russlands president Vladimir Putin. Målet skal være å stanse krigen og gjenopprette økonomiske bånd med Vesten, skriver New York Post.

Attentat-planer: «Forgiftning, plutselig sykdom, ulykke»

Ukrainske myndigheter hevder å ha russiske kilder på at det foreligger konkrete planer som «vurderer ulike alternativer for å fjerne Putin fra makten», inkludert et potensielt attentat med dødelig utgang.

«Forgiftning, plutselig sykdom, ulykke – Russlands elite vurderer å fjerne Putin», heter det i en melding fra etterretningstjenesten, som ble lagt ut på Facebook-innlegg søndag.

I tillegg pekes det på at den nasjonale sikkerhetsdirektøren, Alexander Bortnikov, kan bli Putins etterfølger. Putin skal ha anklaget Bortnikov for «fatale feilberegninger» under invasjonen, og gitt ham mye av skylden for feilslått etterretning, og dermed store russiske tap.

Sikkerhetstiltakene rundt den russiske presidenten skal være svært strenge. Ifølge nettstedet Russia Beyond, som drives av det statsfinansierte TV-Novosti, er Putin omgitt av håndplukkede livvakter som er spesialtrent for å ivareta Putins sikkerhet døgnet rundt.

Sikkerhetsvaktene skal være utstyrt med spesielle kofferter som tjener som skjold for å beskytte Putin. De er utstyrt med russiskproduserte ni millimeter SR-1 Vektor-pistoler som har ammunisjon som kan trenge gjennom panser.

Når Putin beveger seg utendørs og er på reisefot blir etterretningfolk sendt ut mange uker, kanskje måneder, i forveien for å kartlegge risiko.

Snikskyttere, granatkastere, pansrede biler



Hvis presidenten beveger seg i trafikken, skjer det i en konvoi beståene av tungt pansrede varebiler som frakter militære spesialoperatører bevæpnet med AK-47, anti-tank granatkastere og bærbare luftvernmissiler, skriver Expressen.

Beveger han seg ut av bilen er han omgitt av sikkerhetsstyrker og personlige livvakter, også gjemt i folkemengder. På hustakene er det ofte utplassert snikskyttere som har full oversikt over området Putin beveger seg i.



Presidentens sikkerhetsstyrker skal ha vidtrekkende fullmakter. De kan installere og bruke all slags maskinvare og programvare, utføre inspeksjoner, de har tilgang til alle bygninger og private hjem, og kan beslaglegge ethvert kjøretøy. Putins sikkerhet går foran alt og alle.

Paven er sint: – Meningsløse massakrer

Den russiske presidenten er trolig en av verdens mest foraktede statsledere akkurat nå, og mål nummer én for de ukrainske motstandsstyrkene. Putin blir allerede omtalt som krigsforbryter av USAs president Joe Biden. Vlodomyr Zelenskyj mener Putin allerede fortjener merkelappen «massemorder».

Pave Frans fordømte søndag Russlands «avskyelige» krig i Ukraina og kalte den ond og blasfemisk.

– Hver dag skjer nye grusomheter i meningsløse massakrer. Det finnes ingen måte å rettferdiggjøre dette på. Igjen regnet det missiler og bomber over de eldre, barna og gravide mødre, sa paven.

Ekstrem sensur – knebler ytringsfriheten

– Putin er en morder og en krigsforbryter, mener venstre-leder Guri Melby. Les mer Lukk

EUs utenrikssjef Josep Borrell mener Putin nå gjør seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten.

– Russland begår krigsforbrytelser. Det som skjer i Mariupol er en massiv krigsforbrytelse, sa Borrell da han ankom EUs utenriksministermøte mandag morgen.

Stadig flere mener den russiske presidenten innfrir kriteriene for å kunne omtales som diktator. Det begrunnes med den ekstreme sensuren og kneblingen av opposisjonen. Den brutale behandlingen av demonstranter i mange titalls russiske byer har rystet mange.

Legger by etter by i grus – mange av de drepte er barn



Invasjonen av Ukraina har fått store deler av verden til å reise seg mot ham og kreve umiddelbar stans i krigshandlingene, som krever store tap av menneskeliv.

I tillegg er Putins krigsmaskin i ferd med å legge by etter by i grus. Alt som kommer i de russiske styrkenes vei, blir bombet sønder og sammen. Ingen blir spart. Ifølge ukrainske myndigheter er 112 av de drepte barn.

FNs høykommissær for menneskerettigheter meldte i helgen at minst 847 sivile drept i Ukraina siden Russland invaderte landet den 24. februar, i tillegg er 1.399 sivile såret i konflikten. Dette er kun tilfeller som offisielt er bekreftet, det faktiske antallet drepte og sårede antas å være høyere, skriver The Guardian.

Venstre: – Putin er en morder og en krigsforbryter

Både Høyre-leder Erna Solberg og Venstre-leder Guri Melby tror Vladimir Putin kan vente seg rettslig forfølgelse når krigen i Ukraina er over.

– Jeg mener Putin bør prøves som krigsforbryter, sa Solberg til NTB i forrige uke.

– Putin er en morder og en krigsforbryter, konstaterte Melby.

Samtlige 46 medlemsland i Europarådet stemte i forrige uke for å utestenge Russland.

Etterforsker påstander om forbrytelser mot menneskeheten

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har kunngjort at de er i gang med å etterforske påstander om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått i Ukraina siden Russlands invasjon.

Både Tyskland og Spania åpner etterforskning av russiske krigsforbrytelser i Ukraina.

I Norge har Kripos varslet at de jobber med å identifisere vitner til og ofre for krigsforbrytelser i Ukraina.

