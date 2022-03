Politiet: To kvinner døde etter angrep på Malmö-skole

Politi og helsepersonell på plass ved Malmö Latinskola. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

NTB

To kvinner er døde etter at de ble utsatt for vold på en skole i Malmö, opplyser politiet. En 18-årig elev er pågrepet mistenkt for drapene.