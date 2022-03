Aftonbladet: Ung mann gikk til angrep på Malmö-skole med øks og kniv

NTB

En ung mann gikk til angrep med øks og kniv under hendelsen på en videregående skole i Malmö, ifølge opplysninger gitt til Aftonbladet.

Svensk politi har ikke bekreftet opplysningene, og har foreløpig ikke sagt noe om hvilke våpen som eventuelt ble brukt da to personer ble skadd på Malmö Latinskola like etter klokka 17 mandag.

De to personene ble sendt til sykehus i ambulanse, men tilstanden er ikke kjent. Politiet har opplyst at ingen av dem var elever ved skolen.

Aftonbladet skriver at det dreier seg om to voksne personer, og at det pågår et intensivt politiarbeid for å finne ut hva som har skjedd.