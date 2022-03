Zelenskyj: Ukraina kan ikke innfri russisk ultimatum

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj befinner seg fortsatt i Kyiv. Her snakker han mandag morgen. Foto: Ukrainas presidentkontor via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

President Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina ikke kan gi etter for ultimatumene som Russland har stilt. Han anklager Russland for å ville ødelegge landet.