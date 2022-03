Holocaust-overlevende skal ha blitt drept i bombeangrep mot Kharkiv

En 96 år gammel mann som overlevde konsentrasjonsleirene under holocaust, skal ha blitt drept i et russisk bombeangrep mot den ukrainske byen Kharkiv.

Ifølge barnebarnet hans døde Boris Romantsjenko fredag da hjemmet hans i Kharkiv ble truffet av et prosjektil, skriver The Guardian.

Romantsjenko overlevde konsentrasjonsleirene Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora og Bergen-Belsen under andre verdenskrig.

På Twitter skriver stiftelsen for Buchenwald- og Mittelbau-Dora-overlevende at de er dypt fortvilet over Romantsjenkos bortgang.

De legger til at han var en pådriver for at nazistenes forbrytelser under holocaust ikke skulle glemmes.