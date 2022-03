Russland hevder å ha drept 80 soldater i angrep mot militær treningsleir

NTB

Flere enn 80 soldater ble drept i et angrep mot en militær treningsleir nordvest i Ukraina mandag, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

Talsmann for forsvarsdepartementet, Igor Konasjenkov, sier et angrep med krysserraketter traff et militært treningsanlegg i Nova Ljubomyrka i Rivne-provinsen.

Ifølge Konasjenkov ble 80 utenlandske og ukrainske soldater drept. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Sjefen for den lokale militære administrasjonen i Rivne, Vitalij Koval, bekrefter at to russiske raketter traff treningssenteret tidlig mandag, men kommer ikke med noen detaljer om drepte eller sårede.

Konasjenkov sier også at 60 ukrainske soldater overga seg og ble tatt til fange da russiske styrker overmannet en ukrainsk militærbase utenfor Kyiv. Dette er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.