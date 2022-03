Myndighetene i Odesa anklager Russland for angrep mot sivile i byen

NTB

Russiske angrep skal ha truffet boligområder i Svartehavsbyen Odesa for første gang mandag morgen, ifølge lokale myndigheter.

Byrådet i Odesa sier at ingen ble såret i forbindelse med angrepet, men at det skal ha forårsaket en brann, skriver Sky News.

– Dette er boligområder der fredelige folk bor, sier ordfører Gennadij Trukhanov.

Russland nekter for å ha angrepet sivile.

Odesa har lenge blitt omtalt som et strategisk mål for Russlands president Vladimir Putin. Byen står for brorparten av sjøhandelen inn til Ukraina.

Ukraina har ingen andre store havner å lene seg på. Det gjør at Russland vil dominere hele den nordlige delen av Svartehavet dersom de klarer å erobre byen.

Det vil også gi Russland en mulighet til å opprette en landkorridor til Transdnjestr, som har forsøk å løsrive seg fra Moldova siden 1990-tallet. Området har allerede 1.500 russiske soldater på plass.