Flere medier: Døde russiske soldater sendes i stort antall til Hviterussland

Store russiske tap på slagmarken forsøkes kamuflert ved å sende de døde kroppene over grensen til Hviterussland på tog og i tildekte ambulanser, skriver flere medier.

I den hviterussiske byen Mazyr, som ligger om lag ti mil nordvest for Tsjernobyl i Ukraina, forteller lokalbefolkningen at døde russiske soldater nå hoper seg opp på togstasjonen og i byens likhus.

– Folk på stasjonen i Mazyr ble sjokkert over antallet kropper lastet om bord på toget. Det var utrolig mange lik, forteller et øyenvitne til Radio Liberty.

Mangler kroppsdeler



En ukrainsk soldat løper i dekning under et flyangrep i Mykolaiv, Sør-Ukraina, 19. mars 2022. Les mer Lukk

Et stort antall skadde russiske soldater får nå behandling på sykehus i Hviterussland. Flere av soldatene er påført skader på vitale kroppsdeler.

– Mange av soldatene er hardt skadd og mangler arm, ben, øre og øye. Noen av pasientene må amputere armer og bein på grunn av koldbrann, forteller en hviterussisk lege til den tyske avisen Deutsche Welle.

Flere av soldatene skal være i slutten av tenårene. Vladimir Putin avviste tidlig under invasjonen at vernepliktige ikke ble brukt ved fronten, men senere er det blitt bekreftet at også russiske vernepliktige deltar på slagmarken. Noen kommer aldri hjem i live.

Store sprik i dødstall på begge sider



Ifølge anslag fra det ukrainske forsvarsdepartementet skal så mange som 14.500 russiske soldater ha mistet livet i kampene på ukrainsk territorium. Disse tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder. USAs anslag 10. mars var at mellom 5.000 og 6.000 russiske soldater var drept.

I krig regner man med at antall skadde er betydelige høyere enn antall døde. Det betyr at et svært høyt antall russiske soldater er skadet og må ha behandling på russiske feltsykehus inne i Ukraina eller i nabolandet Hviterussland.

Før krigen startet rapporterte blant annet CNN at store mengder blodforsyninger ble transportert til den ukrainske grensen som forberedelser til invasjonen.

Ukrainske soldater bærer en død soldat fra ruinene etter det russiske angrepet mot en militærgarnison i Mykolaiv, Sør-Ukraina, 19. mars 2022. Les mer Lukk

Overfylte sykehus og likhus



Russiske myndigheter har så langt bekreftet at om lag 500 russiske soldater er drept. Blant disse er flere høytstående offiserer. Fem av de drepte skal ha generals rang.

Ifølge tyske NTV skal skal flere sykehus i byer i Hviterussland nær den ukrainske grensen nå være overfylte av skadde russiske soldater.

– De døde oppbevares ikke en gang i et kjølerom, sier en person som jobber ved et av likhusene.

Flere av de dødeligste angrepene og kampene har skjedd nær den hviterussiske grensen ved Homel, og nær den russiske grensen i Kharkiv og Sumy i øst. Også i de sørlige havnebyene Mariupol og Kherson skal de russiske tapstallene være svært høye.

Mobile krematorier

Den ukrainske generalstaben hevder at Hviterussland har brukt store deler av sin blodreserve til blodoverføringer til skadde russere. «Omtrent to tredjedeler av blodet som er tilgjengelig for innbyggerne i Hviterussland, skal ha blitt omdirigert til det russiske militæret», heter det i en uttalelse.

Det har også versert bildet inne i Ukraina om spesialkjøretøy som trolig er mobile krematorier. Bildene er også publisert i norske medier. Det blir spekulert i om russerne gjør dette for å skjule sine militære tap og hindre at demoralisering av egne styrker.

Alle opplysninger om og observasjoner av transporter med døde russiske soldater fra den ukrainske slagmarken blir nå forsøkt holdt hemmelig. Operasjonene skal være under overvåking av politi og sikkerhetstjenester.

Trues med oppsigelse hvis de snakker



Ifølge en ansatt ved et sykehus i Gomel hadde mer enn 2500 døde russiske soldater blitt lastet på tog eller fly fra byen for videre transport til Russland pr. 13. mars, skriver Aftonbladet. Kampene skal ha vært intense i flere byer i det nordøstlige Ukraina, og et stort antall døde skal senere være flyttet inn på hviterussisk territorium.

– I 25 dager har de russiske okkupantene lidd store tap på land og i lufta – 96 fly, 118 helikopter og mange kryssermissiler og droner, sier talsperson Yuri Ignat i det ukrainske luftforsvaret ifølge avisen Ukrainska Pravda.

Ifølge Radio Liberty trues leger og likhusansatte i Hviterussland med oppsigelse dersom de sprer informasjon om døde og skadde russiske soldater, skriver Aftonbladet.

Ukrainske soldater tar dekning fra innkommende artilleriild i Irpin, utkanten av Kiev, Ukraina, søndag 13. mars 2022. (AP Photo/Felipe Dana) Les mer Lukk

– Fraktes når det er mørkt og enklere å skjule det

Helt i starten av invasjonen bekreftet Vladimir Putin at den russiske krigsmaskinen hadde måtte tåle tap på om klag 500 militært personell, men det har ikke kommet oppdaterte tapstall etter dette.

Professor ved Institutt for forsvarsstudier, Katarzyna Zysk, har selv sett flere kilder som hun mener gir klare indikasjoner om at rapportene fra Hviterussland er korrekte.

– Allerede for noen dager siden så jeg ulike kilder, bilder og videosnutter fra Hviterussland, som viser for eksempel biler med døde soldater, som fraktes når det er mørkt og enklere å skjule det. Det er også enkelte kilder som viser til de som jobber på sykehusene, som sier at det er svært mange russiske soldater som ligger der. Men også svært mange døde russiske soldater som fraktes til Hviterussland og overfyller likhus, sier Zysk til NRK.

Sultne og desorienterte



Ifølge BBC sin russiskspråklige versjon på Telegram kommer det informasjon om overfylte likhus i den sørlige delen av Hviterussland.

På grunn av streng sensur og begrenset tilgang til uavhengige kilder, er opplysninger om døde russiske soldater i nabolandet ikke mulig å få bekreftet.

Ifølge DW blir skadde sendt videre med tog til Russland. Flere av soldatene skal være desorienterte og har ikke spist på flere døgn.

Stadig flere russiske familier mottar beskjed om at deres barn er drept i okkupasjonskrigen i Ukraina. Men ikke alle får sine døde hjem. I stedet må de av ulike grunner trolig vente til Putins «fredsbevarende spesialoperasjon» er avsluttet, skriver The Guardian.

– Ikke la russisk propaganda skjule det

En talskvinne for den eksilte hviterussiske opposisjonslederen Svyatlana Tsikhanouskaya, fortalte ukrainsk TV 2. mars at likhusene i Mazyr var overfylte med døde russiske tjenestemenn, noen av dem fra Tsjetsjenia, skriver Radio Liberty.

– Vi må informere både tsjetsjenere og russerne om at de hviterussiske likhusene sør i Hviterussland allerede blir fylt med likene av deres soldater. Dette er viktig å gi dem beskjed om. Vi vil ikke la russisk propaganda skjule det, sier Tsikhanouskaya.