Egeland: Krigen i Ukraina bør bety slutten på likegyldighet for andre kriser

NTB

Konflikten i Ukraina bør være en vekker for EUs ledere, mener Jan Egeland. Han ber dem rette like stor oppmerksomhet til de andre krisene i verden.

Mandag samles EU-ledere til Det europeiske humanitære forum, som er det første i sitt slag.

– Her har EU-lederne muligheten til å vise at det er mulig å mønstre kollektiv respons på humanitære kriser, uansett hvor de krisene finner sted, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i en pressemelding.

Han sier krigen i Ukraina er den seneste grusomme konflikten på en lang liste over kriser som fører til umiddelbart behov for humanitær hjelp, samt fasilitering av politiske løsninger.

– Langvarige konflikter i Syria, Jemen, Afrikas Horn og Sahel-regionen forverres mens situasjonen i Ukraina får vår oppmerksomhet, sier Egeland.

Han ber verdens ledere om å bryte mønsteret med likegyldighet til konflikter i andre deler av verden og reagere like sterkt og raskt uansett hvor krisene oppstår.

– Bred fordømmelse, krav om at konflikten opphører, rask mobilisering av humanitær støtte, og å åpne grensene for de som trenger beskyttelse, bør også være modellen for andre kriser, sier Egeland.

Han minner om at internasjonal flyktninglov gir landene like stort ansvar for flyktninger uansett hvor de kommer fra.

– Nærhet gir ikke større ansvar under internasjonal flyktninglov, sier Egeland.