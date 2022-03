Undersøkelse: Flertall for Nato-medlemskap i Finland

NTB

På kort tid ser finnene ut til å ha blitt tilhengere av Nato-medlemskap, viser en fersk undersøkelse.

I alt 61 prosent av de spurte støtter et medlemskap i alliansen, mens 15 prosent er motstandere. Resten tok ikke stilling til saken, ifølge en undersøkelse utført for landbruksavisen MT (Bygdas fremtid).

Tallene er omtrent de samme som kringkasteren Yle kunne vise til i sin undersøkelse for en uke siden. Der svarte 62 prosent at de var for og 16 prosent var mot finsk Nato-tilkobling.

Den økte finske støtten til Nato skyldes Russlands invasjon av Ukraina, melder det finske nyhetsbyrået STT.

Undersøkelse ble gjennomført av Kantar TNS Agri mellom 11. og 16. mars. Mer enn tusen personer svarte på undersøkelsen, og feilmarginen er 3 prosentpoeng.