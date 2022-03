Bil kjørte inn i folkemengde i Belgia – etterforskes ikke som terrorhandling

NTB

Politiet i Belgia etterforsker ikke hendelsen der en bil kjørte inn folkemengden i Strepy-Bracquegnies i La Louviere som en terrorhandling.

Seks mennesker mistet livet da en bil akselererte inn i en folkemengde i Strepy-Bracquegnies sør i Belgia tidlig søndag morgen.

Politiet har pågrepet bilføreren som i høy fart kjørte inn i de om lag 150 menneskene som feiret det tradisjonelle morgenkarnevalet i 5-tiden søndag, ifølge avisa Het Laatste Nieuws. 26 personer er skadd, ti av dem har livstruende skader.

Hendelsen blir ikke på nåværende tidspunkt etterforsket som en terrorhandling, opplyser politiet.

Tidligere ble det meldt at fire personer var døde, men det ble søndag formiddag oppjustert til seks, opplyste borgermester Jacques Gobert i den lille byen til HLN.

– Så ikke ut til å bremse

Et vitne sier at bilen pløyde inn i prosesjonen i høy fart og dro med seg en jente over hundre meter langs gata.

Åtte ambulanser var raskt på plass etter hendelsen som Gobert betegner som en katastrofe. Han sa at en idrettshall var tatt i bruk som senter for skadde og pårørende, ifølge RTL.

Det er uklart om bilføreren kjørte inn i folkemengden med vilje. Ifølge DPA kjørte han først videre, men ble så stanset av andre mennesker. Andre vitner på stedet forteller til kringkasteren RTBF at han så bilen kjøre veldig fort og at den ikke så ut til å bremse.

Sjokkerte karnevalsdeltakere drar hjem etter at en bil i høy fart kjørte inn i karnevalsprosesjonen deres i en liten by i Belgia og seks mennesker mistet livet. Les mer Lukk

To pågrepet

To personer i 30-årsalderen som satt i bilen, er pågrepet av politiet.

Etterforskerne sier at disse to ble født i 1988 og 1990 og kom fra La Louviere, samme område som hendelsen fant sted.

Hovedanklager Christian Henry sa at de to kom fra en nattklubb og at de nettopp hadde sluppet av en annen person rett før hendelsen.

– Blodprøvesvar ventes mandag og vil tillate oss å si om de har konsumert narkotika, sier han til RTBF nyheter.

Politiet benekter at hendelsen var resultat av en biljakt, og påtalemyndigheten sier at det ikke er noe som tyder på et terrormotiv. De pågrepne er ikke kjent for politiet fra før.

Sørgedag

Belgiske byer og landsbyer arrangerer mange gatekarnevaler som en del av fastelavn-feiringen. Paradene i Binche og Aalst er de mest kjente internasjonalt.

Deltakere har på den tradisjonelle Gille-drakten. Tradisjonen er at deltakerne blir hentet hjemme sent på natten og går samlet ned til sentrum av byen.

Belgias statsminister Alexander De Croo og andre ministre skyndte seg til stedet sammen med Belgias kong Philippe, som møtte førstehjelpere i Strepy-Bracquegnies idrettshall, hvor karnevalsparaden begynte.

– Det burde vært en dag med feiring etter en vanskelig tid. Det ble en dag med sorg, sier De Croo. Dette karnevalet var det første etter to år med avlysingen på grunn av coronapandemien.