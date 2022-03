Minst seks døde etter fergeulykke i Bangladesh

NTB

Seks personer, inkludert to barn, døde og flere er savnet etter at en passasjerferge nær Dhaka i Bangladesh ble truffet av et lasteskip.