Flere tusen på tysk støttekonsert for Ukraina

Konserten «Sound of Peace» finner søndag kveld sted ved landemerket Brandenburger Tor i Berlin.

NTB

Det antas at over 8.000 personer deltar utendørskonserten «Sound of Peace» i Berlin i Tyskland for å uttrykke støtte til Ukraina søndag kveld.