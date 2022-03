Ukraina har mottatt 500 luftvernraketter fra Tyskland

NTB

Ukraina mottok for tre dager siden 500 luftvernraketter av typen Strela, opplyser ukrainske regjeringskilder til den tyske avisa Welt am Sonntag.

Våpnene ble ifølge avisa utlevert til Ukraina via Polen.

Tidlig i mars bestemte Tyskland at de skulle levere 2.700 luftvernraketter til Ukraina. De har hatt rakettene på lager siden gjenforeningen med Øst-Tyskland i 1990.

Fra før har de godkjent en leveranse av 1.000 panservernraketter og 500 luftvernraketter, etter å i årevis ha sagt nei til våpeneksport til krigssoner.

En ikke-navngitt talsperson i det tyske forsvarsdepartementet sier at de ikke vil gå i detalj om hvilke våpensystemer som gis, på grunn av operative- og sikkerhetsmessige årsaker. Han la samtidig til at et bredt spekter av militært utstyr så langt har blitt eller vil bli levert til ukrainske styrker.