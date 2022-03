Zelenskyj: Putin kan være i stand til å ta svært grufulle skritt

NTB

Putins påstander om nynazister i Ukraina viser at han kan være i stand til å ta svært grufulle skritt, sier president Volodymyr Zelenskyj i et CNN-intervju.

Den ukrainske presidenten kaller nynazist-påstandene til Vladimir Putin for både skremmende og latterlige. Men han er bekymret for hva hans russiske motpart kan være i stand til.

– Faktum er at dersom Putin er seriøs med disse uttalelsene, kan han være i stand til å begå svært grufulle skritt. Da betyr det at dette ikke er et spill for ham, sier Zelenskyj til CNN og legger til:

– Hvis dette ikke er et spill og han er seriøs, hvis han tror at dette er et oppdrag om å erobre vårt territorium og at han ser tegn på nynazisme i vårt land, da dukker det opp mange spørsmål om hva annet han er i stand til å gjøre for sine ambisjoner, for oppdragets skyld.