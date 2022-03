Tyskland og Qatar enige om ny energiavtale

NTB

Som et skritt mot energiuavhengighet fra Russland, har Tyskland blitt enig med Qatar om et langsiktig energisamarbeid.

Det offentliggjorde Tysklands næringsminister og visestatsminister Robert Habeck søndag etter å ha møtt Qatars emir.

Habeck har i helgen vært på gassfrierferd i Midtøsten og besøkt Emiratene, i tillegg til Qatar.

– Selv om vi kanskje vil trenge russisk gass i år, vil det ikke være slik i fremtiden. Og dette er bare starten, sa Habeck som mener emiren hadde lovet mer støtte enn Tyskland noen gang hadde forventet.

Avtalen mellom de to landene omhandler ikke bare flytende naturgass (LNG), men tar også sikte på å utvikle ny fornybar energi og tiltak for å fremme energieffektivitet.

Habeck har også nylig vært i Norge for å avtale et utvidet energisamarbeid, som et ledd på veien mot å erstatte russisk gass.