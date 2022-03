Russland skyter igjen hypersoniske missiler

NTB

Russland sier at de igjen har skutt ut hypersoniske missiler, denne gangen mot et oljelager i nærheten av Mykolajiv sør i Ukraina.

Det russiske forsvarsdepartementet sier i en pressemelding at hypersoniske missiler av typen Kinshal ble avfyrt mot et stort oljeanlegg tilhørende ukrainske regjeringsstyrker ved Kostjantynivka i Mykolajiv-regionen.

Forsvarsdepartementet sier også at 100 ukrainske spesialsoldater og «utenlandske leiesoldater» ble drept i et angrep på et militært øvelsessenter i byen Ovrutsj i det nordlige Ukraina.

Hypersoniske missiler blir avfyrt fra fly, har en rekkevidde på 2.000 kilometer og går opp til ti ganger fortere enn lydens hastighet. Det er derfor svært vanskelig å avskjære dem eller skyte dem ned.

Russland brukte slike missiler for første gang i krig da et stort våpendepot ble angrepet i nærheten av Ivano-Frankivsk natt til lørdag.