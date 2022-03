NTB

I sjutiden lokal tid har flyalarmen ult i flere timer mange steder og varsler en ny dag i krigsrammede Ukraina, melder BBC.

Kanalens korrespondent i Lviv sier flyalarmen kunne høres i de siste timene, etterfulgt av signalet om at faren var over, i alle fall for denne gang.

Flyalarmen kan høres i nærmest alle regioner i Ukraina, melder Kyiv Independent. Blant annet i hovedstaden Kyiv, Sumy, Mykolaiv, Poltava, Kharkiv, Tsjerkasij, Odesa og Zaporizjzja.