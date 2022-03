Ammoniakk-lekkasje ved Yara-anlegg i Finland

NTB

Lørdag kveld skjedde det et kjemikalieutslipp ved gjødselprodusenten Yaras anlegg i Nystad, opplyser redningstjenesten sørvest i Finland

Ifølge brannvesenet skjedde lekkasjen på Yaras fabrikkområde på den vesle øya Hangonsaari i forbindelse med lossing. Ammoniakk lekket ut som gass fra en av togvognene som frakter stoffet.

Lekkasjen var betydelig, opplyser vakthavende brannsjef Marko Ahtikivi til nyhetsbyrået STT sent lørdag. Han anslår at årsaken til lekkasjen er en form for ventilsvikt.

Brannvesenet omtale lekkasjen som alvorlig. En av de ansatte ved Yaras fabrikk ble eksponert for gassen og ble fraktet til sykehus for videre behandling.

Politiet i det sørvestlige Finland opplyser at de etterforsker årsaken til ulykken, som skjedde i 20-tiden lørdag.

Hovedproduktene ved Yaras anlegg i Nystad er kunstgjødsel og salpetersyre.