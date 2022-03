Støttedemo for Ukraina stanset i Kasakhstan

NTB

Aktivister i Kasakhstan sier at de lørdag ikke fikk lov til å holde en demonstrasjon mot Russlands krig i Ukraina.

Kasakhstan, som lenge har hatt gode forbindelser med Vesten, balanserer på tynn line mellom å distansere seg fra Russlands brutale krig i Ukraina og ikke provosere russerne unødig.

Tidligere denne måneden ga myndighetene aktivistene tillatelse til å arrangere en protest i Almaty, der over 2.000 mennesker deltok med slagord mot Russlands president Vladimir Putin.

Men lørdag viste aktivistene fram et brev fra ordførerens kontor der søknaden om en protest lørdag var avvist fordi plassen der demonstrasjonen skulle holdes, var reservert for en støttedemonstrasjon for president Kassym-Jomart Tokajev.